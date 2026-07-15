‘Madres’ por El Ciervo Encantado

Estrenada en 2024, Madres forma parte de la etapa más reciente de una de las compañías más relevantes del teatro cubano contemporáneo.

La Habana/La agrupación teatral El Ciervo Encantado, dirigida por Nelda Castillo, presentará la obra Madres en la Embajada de Noruega, en una función especial que comenzará con la apertura de puertas y una proyección de fotografías sobre la trayectoria del grupo. La puesta en escena iniciará a las 8:30 de la noche.

Estrenada en 2024, Madres forma parte de la etapa más reciente de una de las compañías más relevantes del teatro cubano contemporáneo. La obra aborda, desde el lenguaje performático y visual característico de El Ciervo Encantado, los vínculos entre la maternidad, la memoria, la pérdida y la violencia, temas recurrentes en la investigación artística encabezada por Castillo. La pieza ha estado rodeada de controversias por los obstáculos impuestos a su exhibición dentro del circuito institucional cubano.

Fundado en 1996, El Ciervo Encantado se ha distinguido por un teatro de experimentación que combina actuación, performance, artes visuales y reflexión sobre la identidad cubana. En febrero de este año, la agrupación anunció su desvinculación definitiva del Ministerio de Cultura y del sistema estatal de las artes escénicas para continuar su trabajo de manera independiente.

La entrada es gratuita, pero el aforo es muy reducido. Los organizadores solicitan confirmar la asistencia previamente escribiendo a emb.havana@mfa.no e indicando los nombres y apellidos de los asistentes.