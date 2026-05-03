Lugar: Sala Avellaneda, Teatro Nacional de Cuba, calle Paseo y 39, Plaza de la Revolución, La Habana. Fecha de inicio: 08-05-2026, 5:00 p.m. Fecha de fin: 10-05-2026

La Habana/El Ballet Nacional de Cuba, bajo la dirección general de Viengsay Valdés, presentará el espectáculo La magia de la danza, un programa antológico que reúne algunos de los momentos más emblemáticos del repertorio clásico de la compañía en las célebres versiones coreográficas de Alicia Alonso, figura fundacional de la danza cubana y una de las grandes personalidades del ballet mundial. Las funciones tendrán lugar los días 8, 9 y 10 de mayo a las 5:00 de la tarde en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, uno de los principales escenarios de la vida cultural habanera.

Concebido como una celebración de la tradición y la excelencia técnica que caracterizan al Ballet Nacional de Cuba desde su creación en 1948, La magia de la danza propone un recorrido por fragmentos de algunos de los títulos más reconocidos del repertorio universal. El programa incluye escenas de Giselle, La bella durmiente del bosque, Cascanueces, Coppelia, Don Quijote y El lago de los cisnes, obras que forman parte del legado artístico.

Intérpretes principales

Viernes 8

Giselle: Alianed Moreno / Ányelo Montero

La bella durmiente del bosque: Carolina Estrada / Bertho Rivero

Cascanueces: Nadila Estrada / Alejandro Alderete

Coppelia: Laura Kamila / Yankiel Vázquez

Don Quijote: Anette Delgado / Ányelo Montero

El lago de los cisnes: Carolina Estrada / Berho Rivero

Sábado 9

Giselle: Alianed Moreno / Yankiel Vázquez

La bella durmiente del bosque: Carolina Estrada / Bertho Rivero

Cascanueces: Nadila Estrada / Alejandro Alderete

Coppelia: Alianed Moreno / Yankiel Vázquez

Don Quijote: Viengsay Valdés / Dani Hernández

El lago de los cisnes: Gabriela Druyet / Ányelo Montero

Domingo 10

Giselle: Viengsay Valdés / Ányelo Montero

La bella durmiente del bosque: Anette Delgado / Dani Hernández

Cascanueces: Nadila Estrada / Alejandro Alderete

Coppelia: Carolina Fonseca / Roque Salvador

Don Quijote: Laura Kamila / Yankiel Vázquez

El lago de los cisnes: Viengsay Valdés / Bertho Rivero