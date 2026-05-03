‘La magia de la danza’
Lugar: Sala Avellaneda, Teatro Nacional de Cuba, calle Paseo y 39, Plaza de la Revolución, La Habana.
Fecha de inicio: 08-05-2026, 5:00 p.m.
Fecha de fin: 10-05-2026
La Habana/El Ballet Nacional de Cuba, bajo la dirección general de Viengsay Valdés, presentará el espectáculo La magia de la danza, un programa antológico que reúne algunos de los momentos más emblemáticos del repertorio clásico de la compañía en las célebres versiones coreográficas de Alicia Alonso, figura fundacional de la danza cubana y una de las grandes personalidades del ballet mundial. Las funciones tendrán lugar los días 8, 9 y 10 de mayo a las 5:00 de la tarde en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, uno de los principales escenarios de la vida cultural habanera.
Concebido como una celebración de la tradición y la excelencia técnica que caracterizan al Ballet Nacional de Cuba desde su creación en 1948, La magia de la danza propone un recorrido por fragmentos de algunos de los títulos más reconocidos del repertorio universal. El programa incluye escenas de Giselle, La bella durmiente del bosque, Cascanueces, Coppelia, Don Quijote y El lago de los cisnes, obras que forman parte del legado artístico.
Intérpretes principales
Viernes 8
Giselle: Alianed Moreno / Ányelo Montero
La bella durmiente del bosque: Carolina Estrada / Bertho Rivero
Cascanueces: Nadila Estrada / Alejandro Alderete
Coppelia: Laura Kamila / Yankiel Vázquez
Don Quijote: Anette Delgado / Ányelo Montero
El lago de los cisnes: Carolina Estrada / Berho Rivero
Sábado 9
Giselle: Alianed Moreno / Yankiel Vázquez
La bella durmiente del bosque: Carolina Estrada / Bertho Rivero
Cascanueces: Nadila Estrada / Alejandro Alderete
Coppelia: Alianed Moreno / Yankiel Vázquez
Don Quijote: Viengsay Valdés / Dani Hernández
El lago de los cisnes: Gabriela Druyet / Ányelo Montero
Domingo 10
Giselle: Viengsay Valdés / Ányelo Montero
La bella durmiente del bosque: Anette Delgado / Dani Hernández
Cascanueces: Nadila Estrada / Alejandro Alderete
Coppelia: Carolina Fonseca / Roque Salvador
Don Quijote: Laura Kamila / Yankiel Vázquez
El lago de los cisnes: Viengsay Valdés / Bertho Rivero