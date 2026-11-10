Maikel Domínguez presenta 'L’Amore Vero' en Miami

La muestra propone, desde su propio título, una aproximación al amor como tema de creación artística.

Miami/El artista Maikel Domínguez presenta su exposición individual L’Amore Vero (El amor verdadero), bajo la curaduría de Tayina Deraville. La muestra propone, desde su propio título, una aproximación al amor como tema de creación artística.

La exposición tendrá lugar en Miami International Fine Arts (MIFA), un centro multidisciplinario dedicado a las artes visuales que combina salas de exposiciones, talleres de formación, residencias artísticas y programas culturales. La institución promueve el intercambio entre artistas emergentes y consolidados, así como el acercamiento del público a distintas manifestaciones del arte contemporáneo.

Graduado del Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana en 2012, Domínguez amplió su formación en el Real Instituto de Arte de Estocolmo, Suecia. Su trabajo abarca la pintura, la escultura y la joyería artística, con una propuesta que indaga en la identidad, la memoria, el dolor, la fragilidad humana y la transformación.

Por su parte, la curadora Tayina Deraville ha participado anteriormente en la programación de MIFA, entre otros proyectos, con la exposición colectiva American Fiber: Threads of Labor, Memory, and Belonging, presentada durante la Miami Fiber Triennial 2026.

La inauguración de L’Amore Vero se extenderá hasta las 9:00 pm. Para consultar los horarios habituales de visita y obtener más información sobre la programación del centro, puede accederse a mifamiami.com.