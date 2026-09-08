Malena Burke celebra su cumpleaños con un concierto en Miami

Este concierto forma parte de una tradición muy vinculada a la carrera de Burke: la actuación en pequeños escenarios y clubes nocturnos.

Miami/La cantante cubana Malena Burke celebrará su cumpleaños sobre el escenario con un concierto acompañada por su banda en Bianco Bistro Café, en Miami.

Hija de Elena Burke, la célebre “Señora Sentimiento”, y madre de la pianista, compositora y cantante Lena Burke, Malena pertenece a una de las familias más reconocibles de la música popular cubana. Estudió violín, guitarra y escritura musical y se graduó en el Conservatorio Amadeo Roldán. Su carrera profesional comenzó a inicios de los años 80 y durante cinco años fue figura principal del Cabaret Tropicana, experiencia que contribuyó a la amplitud de un repertorio que transita por el bolero, el filin, el son y la canción cubana.

Tras salir de Cuba en 1993, Burke se estableció posteriormente en Miami, donde ha desarrollado buena parte de su trayectoria durante las últimas tres décadas. Entre sus grabaciones figuran los discos realizados junto a su madre Cuba on Fire, Las Burke y Elena y Malena Burke, además de trabajos como Salseando, con NG La Banda, Bolero Jazz: Misty, Contigo en la distancia y Malena Total.

El concierto del 12 de septiembre forma parte de una tradición muy vinculada a la carrera de Burke: la actuación en pequeños escenarios y clubes nocturnos, donde la cercanía con el público forma parte esencial del espectáculo. La propia cantante ha recordado que su madre le aconsejaba interpretar cada canción como “si estuvieras en la sala de tu casa”, una manera de entender el escenario que ha mantenido durante su larga residencia en Miami.

Las entradas y reservaciones están disponibles a través de ⁠Bianco Bistro Café y en el teléfono +17868051065.