Malena Burke en concierto

Miami/La reconocida cantante cubana Malena Burke, una de las voces más queridas de la música popular y heredera directa de una estirpe legendaria, llega este sábado 29 de noviembre al Real Café de Miami con un espectáculo cargado de sabor cubano. Acompañada por su banda, Burke repasará clásicos del bolero, el feeling, la canción romántica y los ritmos tropicales que han marcado su carrera dentro y fuera de la Isla. Su presencia en el escenario, cálida y poderosa, convierte cada presentación en un viaje emocional donde convergen tradición y modernidad.

Hija de la inolvidable Elena Burke, Malena ha sabido construir una trayectoria propia, destacándose por su técnica vocal, su interpretación profunda y su habilidad para conectar con el público cubano en la diáspora. Su repertorio incluye versiones muy personales de temas icónicos, así como composiciones que forman parte del imaginario afectivo de varias generaciones. Este show en Real Café promete ser un encuentro íntimo con la música que acompaña a los cubanos desde hace décadas, un espacio para celebrar la nostalgia, el ritmo y la memoria musical compartida.