Malena Burke en concierto

Miami/La cantante cubana Malena Burke se presenta en Miami junto a su banda en una noche cargada de sabor, sentimiento y elegancia musical. Reconocida como una de las voces más personales de la música cubana, Burke ha desarrollado una carrera marcada por la sobriedad interpretativa, el respeto por la canción y una profunda conexión emocional con el público.

Hija de la legendaria Elena Burke, conocida como La Señora Sentimiento, Malena heredó una tradición vocal ligada al filin, al bolero y a la canción íntima, que ha sabido actualizar con un estilo propio. A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria ha transitado por repertorios que dialogan con el jazz, la balada y la música de autor, siempre desde una interpretación contenida y madura.

Sus conciertos suelen convertirse en recorridos por la memoria afectiva de varias generaciones, combinando temas emblemáticos de su carrera con homenajes a la canción cubana y latinoamericana. El escenario del Real Café, espacio habitual para la música cubana en Miami, acogerá esta presentación como parte de la agenda cultural de 2026, en una velada pensada para quienes buscan una experiencia musical cercana y auténtica.

Una cita para reencontrarse con una de las grandes intérpretes de la canción cubana contemporánea.