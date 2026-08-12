Malena Burke y su grupo en concierto

Hija de la legendaria Elena Burke y madre de la cantante Lena Burke, Malena pertenece a una de las familias más reconocidas de la música popular cubana.

Miami/La cantante cubana Malena Burke se presenta junto a su grupo en Bianco Bistro Café, en Miami, en una noche dedicada a la canción romántica y a los ritmos que han acompañado su extensa trayectoria artística.

Hija de la legendaria Elena Burke y madre de la cantante Lena Burke, Malena pertenece a una de las familias más reconocidas de la música popular cubana. Nacida en La Habana, comenzó desde muy joven su carrera artística y ha desarrollado un repertorio en el que tienen un peso especial el bolero, el filin y la canción, además de otros géneros de la música cubana y latinoamericana.

Radicada desde hace décadas en Miami, la intérprete ha mantenido una presencia habitual en los escenarios de la ciudad y ha compartido proyectos y presentaciones con figuras de varias generaciones de la música cubana. Su voz y su manera de abordar el repertorio romántico la han convertido en una de las continuadoras de la tradición musical asociada a su madre.

Para esta presentación, Malena Burke estará acompañada por su grupo en el ambiente íntimo de Bianco Bistro Café, un espacio que combina cena y espectáculo.

Las entradas están disponibles a través de la página de Bianco Bistro Café. Para reservaciones, el establecimiento facilita el teléfono +17868051065.