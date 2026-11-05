'Mamá Estoy Brillando' regresa a Fábrica de Arte Cubano con un concierto

Lugar: Fábrica de Arte Cubano (Nave 4), calle 26 esquina a 11, El Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Fecha de inicio: 13-11-2026, 8:00 pm. Fecha de fin: 14-11-2026, 2:00 am.

La Habana/El cantante cubano Mamá Estoy Brillando, nombre artístico de Wilfredo Alejandro Sosa Espinosa, regresa a Fábrica de Arte Cubano (FAC) con un concierto que reunirá algunas de las canciones más populares de su repertorio. La velada incluirá sesiones de DJ antes y después de la actuación, con música hasta la madrugada.

Nacido en La Habana hace 26 años, el artista comenzó su carrera musical durante la pandemia de 2020, cuando aprendió de manera autodidacta a componer, producir y grabar sus propias canciones. Temas como La época del amor, El verano de mi vida y JLO & BEN lo han convertido en una figura popular entre el público juvenil cubano.

Su propuesta combina influencias de la música urbana con otros géneros, sin encasillarse en un estilo definido. En agosto de 2025 publicó Las mil y una noches, un proyecto de ocho canciones, y en septiembre de 2026 anunció que preparaba su primer álbum de estudio.

Además de la Nave 4, estarán abiertos el Boulevard, el Patio de los Mangos y el Salón VIP. Los asistentes tendrán acceso a los servicios de comida y bebida de FAC. La entrada está permitida a partir de los 16 años y las reservas para el Salón VIP pueden solicitarse mediante mensajes directos a la cuenta de Instagram del centro cultural.