La exposición forma parte de Brasília Diversa e Criativa, un programa que combina artes visuales, música, gastronomía y economía creativa.

La Habana/La exposición colectiva Mamáfrica. Ancestralidades Africanas entre Brasil y Cuba reúne obras de 68 artistas, entre ellos 23 cubanos y 45 brasileños, en un proyecto dedicado a explorar la herencia africana compartida por ambos países. La muestra concede especial protagonismo al arte naïf y a las expresiones visuales relacionadas con la memoria, la identidad, las tradiciones populares y los vínculos culturales surgidos de la diáspora africana.

La iniciativa nació durante una visita a Cuba en 2022 de uno de sus promotores, Odécio Rossafa, quien concibió la propuesta como un homenaje a la contribución africana a la cultura, los conocimientos y las prácticas sociales de ambos países. La exposición ha recorrido anteriormente otras ciudades brasileñas y aspira a presentarse también en La Habana.

La curaduría está a cargo de Odécio Visintin, Rossafa Garcia, Oscar D'Ambrósio, Juliana Cândido y Shirlene Pérola Negra. Entre los artistas destacados figuran Josafá Neves, conocido como Nego Zafa, Sanagê Cardoso, Isa do Rosário, Ulu Mello y Od Mello. También se incluyen obras y propuestas vinculadas a creadores como Galeno, Athos Bulcão, Rômulo Andrade y Marcelino Cruz.

La exposición forma parte de Brasília Diversa e Criativa, un programa que combina artes visuales, música, gastronomía y economía creativa. Entre sus actividades paralelas se encuentran encuentros con artistas, presentaciones musicales, expresiones de la cultura afrobrasileña y propuestas gastronómicas que establecen conexiones entre Cuba, África y Brasil.

El programa incluye una noche dedicada a los sabores de Cuba, conciertos de jazz latinoamericano, presentaciones de capoeira y actividades de colectivos artísticos brasileños. La iniciativa propone un diálogo entre distintas generaciones de creadores y formas de expresión, con la ancestralidad africana como eje común.

Horario de visita: De miércoles a lunes, de 10:00 am a 7:00 pm. Martes cerrado. Entrada: Gratuita.