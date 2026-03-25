Manifestación pacífica por la libertad de Cuba en Dallas
Lugar: Estacionamiento público 605 S Griffin St.
Fecha de inicio: 28 de marzo de 2026, 9:30 a.m.
Fecha de fin: 28 de marzo de 2026, 11:30 a.m.
Dallas/Un grupo de cubanos radicados en Dallas, Texas (EE UU), organiza una manifestación pacífica este 28 de marzo. “El propósito es alzar la voz por Cuba y su pueblo, expresar nuestro apoyo y agradecimiento al presidente de Estados Unidos y a Marco Rubio, y pedir acciones concretas frente a la situación que vive nuestro país”, señalan los organizadores en su mensaje de prensa.