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Manifestación pacífica por la libertad de Cuba en Dallas

Lugar: Estacionamiento público 605 S Griffin St.

Fecha de inicio: 28 de marzo de 2026, 9:30 a.m.

Fecha de fin: 28 de marzo de 2026, 11:30 a.m.

Cartel promocional de la manifestación.
Cartel promocional de la manifestación. / Cortesía
14ymedio

25 de marzo 2026 - 19:19

Dallas/Un grupo de cubanos radicados en Dallas, Texas (EE UU), organiza una manifestación pacífica este 28 de marzo. “El propósito es alzar la voz por Cuba y su pueblo, expresar nuestro apoyo y agradecimiento al presidente de Estados Unidos y a Marco Rubio, y pedir acciones concretas frente a la situación que vive nuestro país”, señalan los organizadores en su mensaje de prensa.

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