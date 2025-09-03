'Manual Visual Contrapedagógico', exposición de Hamlet Lavastida

París/Lugar: Association NOEMI – Espace Brownstone

Fecha de inicio: 5-09-2025/ 6:00 pm

La Association Noemi –Espace Brownstone– acoge Manual Visual Contrapedagógico, primera exposición personal en París del artista cubano Hamlet Lavastida. Concebida como manifiesto visual y escrito, la muestra se despliega como una instalación de papeles recortados que reutilizan símbolos y tipografías de la propaganda estatal cubana, cuestionando el monopolio ideológico que ha marcado más de seis décadas de revolución.

Con este proyecto, Lavastida, que estuvo tres meses preso en la Isla en 2021, indaga en lo que denomina “contrapedagogía”: un sistema que, bajo la apariencia de enseñanza, distorsiona el conocimiento y restringe el pensamiento crítico a través de falsificaciones históricas, coerción y represión social. Su propuesta, que dialoga con el arte conceptual y político de referentes como Hans Haacke, convierte la iconografía oficial en un dispositivo crítico y estético que desnuda las formas de control del poder.

Radicado en Berlín, Lavastida (La Habana, 1983) es uno de los artistas cubanos más reconocidos en la escena internacional. Ha expuesto en instituciones como la Documenta 15 en Kassel, el Museo Reina Sofía en Madrid y el KW Institute de Berlín, y ha recibido premios como el Index on Censorship Freedom of Expression Award. Su obra, que combina instalación, collage, video e intervenciones públicas, explora las tensiones entre memoria, propaganda y narrativas políticas en el contexto cubano y postsoviético.

Dirección: 26 Rue Saint-Gilles, 75003 París, Francia