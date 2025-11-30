La Habana/La Alianza Francesa de Cuba inaugura este jueves 4 de diciembre, a las 5:00 p.m., la exposición colectiva Lo maravilloso de lo real, un proyecto curado por Arianna Covas que reúne a un grupo de creadores cubanos y extranjeros en torno a una reflexión contemporánea sobre la noción de lo “real maravilloso”. Inspirada en la formulación conceptual de Alejo Carpentier, la muestra propone un recorrido por obras que encuentran lo extraordinario no en la ficción, sino en las capas históricas, sociales, culturales, políticas y geográficas que atraviesan cada contexto.

El conjunto incluye piezas de los artistas cubanos Gabriel Cisneros, Alberto Domínguez, Giselle Lucía Navarro, Yeinier Núñez y Marco Luis Rey, junto a los invitados extranjeros María Heredero y Jesús Iglesias. Desde lenguajes diversos —pintura, dibujo, instalación y propuestas mixtas— los creadores dialogan con el espíritu carpentieriano a través de la elección de temas y recursos formales que revelan lo insólito dentro de la cotidianidad. La exposición invita a reconocer en nuestro entorno inmediato una épica propia, marcada por modos particulares de experimentar y comprender lo real.

Lo maravilloso de lo real es un ejercicio de observación crítica y sensorial sobre la vida contemporánea, en el que las singularidades de la experiencia cubana se cruzan con miradas foráneas que amplían el mapa de interpretación. La exhibición, organizada con el apoyo de la Alianza Francesa de Cuba y diversas instituciones culturales, se presenta en la sede de Prado y Trocadero.