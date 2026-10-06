‘Mare Nostrum’, tres cubanas a la deriva entre dos orillas

Miami/Las actrices cubanas María Isabel Díaz, Katia Caso e Ileana Wilson protagonizan el estreno mundial de Mare Nostrum, una pieza dirigida por Erom Jimmy que se presentará en Miami del 13 al 15 de noviembre como parte de la segunda Muestra Internacional del Teatro y la Dramaturgia Independiente.

La obra parte de Mar nuestro, del dramaturgo cubano Alberto Pedro, aunque Erom Jimmy ha realizado una reescritura de tal alcance que la presenta como una nueva dramaturgia y no como una adaptación convencional. El montaje utiliza la pieza original como columna vertebral e incorpora fragmentos y referencias de otros textos de Alberto Pedro, entre ellos Manteca, Esperando a Odiseo y Delirio Habanero. La propuesta funciona también como homenaje póstumo al dramaturgo y a Miriam Lezcano, fundadora y directora de Teatro Mío y maestra de Jimmy.

En el centro de la historia están Fe, Esperanza y Caridad, tres mujeres cubanas que abandonan la Isla en una balsa con la intención de llegar a Estados Unidos. La travesía, sin embargo, se interrumpe cuando quedan varadas en el Mar de los Sargazos, sin remos y a merced del viento y las corrientes. Esa inmovilidad convierte la embarcación en una suerte de segunda isla y sirve al director para abordar la emigración, el desarraigo, la memoria y las divisiones que durante décadas han separado a los cubanos.

Cada una de las tres náufragas representa una posición diferente ante esa fractura. Dos encarnan posturas enfrentadas y Caridad intenta mediar entre ellas. Obligadas a convivir en el reducido espacio de la balsa, las protagonistas discuten, recuerdan y se enfrentan mientras esperan una salida que no llega. Jimmy plantea ese diálogo imposible como metáfora de una sociedad cuyos extremos pocas veces han logrado sentarse a escucharse.

Pese al trasfondo dramático, Mare Nostrum no renuncia al humor. El propio director define la pieza como una comedia con tintes trágicos o una tragedia con tintes cómicos: el confinamiento y la desesperación conducen a las mujeres tanto al enfrentamiento como al delirio y a situaciones absurdas. La imagen de las tres balseras remite además a las sucesivas oleadas migratorias cubanas por el estrecho de Florida y, especialmente, a la crisis de los balseros de 1994.

El estreno en Miami añade otra dimensión a la propuesta por el peso de la experiencia migratoria cubana en la ciudad. La obra busca recuperar una memoria que, según Jimmy, corre el riesgo de normalizarse después de décadas de salidas por mar, separaciones familiares y exilio. Las tres protagonistas quedan suspendidas física y simbólicamente entre Cuba y Estados Unidos, sin alcanzar ninguna de las dos orillas.

La puesta forma parte de la Muestra Internacional del Teatro y la Dramaturgia Independiente, creada por Erom Jimmy para reunir en Miami propuestas de teatro, danza, performance y otras manifestaciones escénicas contemporáneas. La misma edición contará con la participación de Jorge Ferrera y Teatro El Puente con Cabalgando por el aire.