María Elena Lazo celebra su cumpleaños con un concierto en el Piano Bar de Lázaro Horta

Miami/La cantante cubana María Elena Lazo será la protagonista de una nueva edición de El Piano Bar de Lázaro Horta, con el espectáculo Celebrando la vida, un concierto especial con motivo de su cumpleaños. La velada reunirá a dos intérpretes de larga trayectoria en un encuentro dedicado a la canción romántica y a la tradición musical cubana.

Nacida en Pinar del Río, Lazo inició su carrera profesional en 1967 y se ha distinguido por su versatilidad para interpretar boleros, baladas, feeling, jazz y otros géneros de la música popular cubana e internacional. A lo largo de su trayectoria ha actuado en escenarios de Cuba, Europa, África y América, además de participar en numerosas grabaciones discográficas.

Entre sus trabajos figuran el álbum La oportunidad, publicado por el sello Colibrí, y una producción dedicada al feeling junto al músico Aldo del Río. Su carrera también ha estado vinculada a la vida cultural de Miami, donde continúa presentándose ante el público cubano y latinoamericano.

El encuentro forma parte del proyecto musical que desarrolla Lázaro Horta, cantante, pianista y compositor matancero establecido en Estados Unidos desde 1998. Su Piano Bar se ha convertido en un espacio para recuperar el repertorio tradicional cubano, el bolero y la canción de autor, mediante presentaciones en vivo que prescinden de pistas pregrabadas y favorecen la cercanía entre los artistas y los espectadores.

En esta ocasión, el escenario de Alfaro's, en plena Calle Ocho de Miami, servirá para celebrar la vida y la trayectoria de una intérprete que ha mantenido su presencia en la música cubana durante varias décadas.

Reservas: +1 305 905-1475.