Mario R. García presenta en Miami 'Pedro Pan Learning to Dance', sus memorias del exilio cubano

El libro recorre su adaptación a una nueva sociedad, las dificultades de crecer lejos de la familia y la construcción de una identidad marcada por el exilio.

Coral Gables/El diseñador de prensa, escritor y consultor cubanoamericano Mario R. García presenta Pedro Pan Learning to Dance: The Long Road to Becoming American, un libro de memorias en el que reconstruye su llegada a Estados Unidos como uno de los más de 14.000 menores cubanos que participaron en la Operación Pedro Pan entre 1960 y 1962. La periodista y escritora cubana Mirta Ojito estará a cargo de introducir al autor durante el encuentro.

García tenía 14 años cuando llegó solo a Miami, separado de sus padres y del país en el que había transcurrido su infancia. A partir de esa experiencia, el libro recorre su adaptación a una nueva sociedad, las dificultades de crecer lejos de la familia y la construcción de una identidad marcada por el exilio y la pertenencia a dos culturas.

A través de relatos personales que combinan humor, nostalgia y reflexión, el autor reconstruye su trayectoria desde la adolescencia como refugiado hasta convertirse en una figura internacional del diseño periodístico. La obra aborda también su vida familiar y las lecciones de resiliencia, gratitud y perseverancia que, según García, han acompañado su recorrido.

Fundador de García Media y profesor adjunto de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, García ha dedicado más de cinco décadas a la transformación visual y editorial de periódicos, revistas y plataformas digitales. Su trabajo incluye proyectos para cientos de publicaciones en más de 120 países, entre ellas The Wall Street Journal y The Washington Post.

Publicado en inglés en septiembre de 2026, el volumen tiene 196 páginas y constituye una incursión autobiográfica en la historia de un profesional conocido principalmente por sus libros sobre periodismo, diseño e innovación en los medios.