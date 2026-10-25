‘La materia artizada’, de José Lezama Lima, se presenta en la Feria del Libro de Miami

Miami/La Feria del Libro de Miami dedica un encuentro a José Lezama Lima (1910-1976), al cumplirse medio siglo de su fallecimiento. Bajo el título José Lezama Lima: medio siglo de presencia, la sesión reunirá tres publicaciones recientes que ofrecen distintas aproximaciones a la vida, el pensamiento y la obra del autor de Paradiso.

Entre los títulos presentados figura La materia artizada (Críticas de arte), publicado por Editorial Casa Vacía, con compilación y prólogo del escritor y crítico José Prats Sariol y epílogo de Pablo de Cuba Soria. El volumen reúne reflexiones de Lezama sobre la pintura, la escultura y la creación estética, una vertiente de su escritura menos conocida que su poesía y su narrativa, pero fundamental para comprender su concepción de la imagen.

La palabra “artizada”, tan cercana al universo verbal lezamiano, remite a la transformación de la materia mediante el artificio artístico. En estos textos, la contemplación de las artes visuales se convierte en una prolongación de su pensamiento poético, donde la imagen desborda los límites de cada disciplina y establece relaciones inesperadas entre objetos, épocas y tradiciones.

La presentación compartirá espacio con José Lezama Lima. Una biografía, de Ernesto Hernández Busto, y Lezama Lima o el azar concurrente, de José Prats Sariol. Las tres publicaciones permiten acercarse al escritor desde perspectivas complementarias: la reconstrucción biográfica, la interpretación crítica y sus propios escritos sobre arte.

Fundador de la revista Orígenes y autor de obras esenciales como Muerte de Narciso, La expresión americana y Paradiso, Lezama desarrolló una visión de la cultura en la que literatura, filosofía, historia y artes visuales dialogan constantemente. La recuperación de sus críticas de arte contribuye a ampliar la lectura de una obra que continúa generando nuevas interpretaciones cincuenta años después de su muerte.

La actividad se desarrollará en español y forma parte de la programación iberoamericana de la Feria del Libro de Miami. La participación en la sesión es gratuita, aunque el acceso al recinto durante el fin de semana de la feria está sujeto a las condiciones generales de entrada.