La Habana/La galería Malecón Art 255 inaugura Matria, una exposición personal del fotógrafo cubano Gabriel Dávalos, reconocido internacionalmente por su trabajo pionero en la fotografía danzaria en escenarios urbanos. La muestra reúne una selección de imágenes que forman parte de su proyecto homónimo, un recorrido visual donde bailarines y bailarinas ocupan espacios icónicos de La Habana para establecer un diálogo entre cuerpo, ciudad y memoria. El propio autor ha definido Matria como un acto de afirmación afectiva hacia el territorio cubano, una exploración de pertenencias y resistencias a través del movimiento.

Dávalos, cuya obra ha sido exhibida en ciudades como Nueva York, Ciudad de México y Buenos Aires, es uno de los fotógrafos cubanos más influyentes de su generación. Su aproximación combina el rigor técnico de la danza escénica con una mirada documental sobre la vida cotidiana de la Isla. En Matria, vuelve sobre temas recurrentes en su obra: el equilibrio entre fragilidad y potencia, la presencia humana en entornos en transformación y la capacidad del cuerpo para narrar conflictos y esperanzas. La exposición cuenta además con la colaboración de la compañía Lizt Alfonso Dance Cuba y el apoyo del Fondo Cubano de Bienes Culturales e Iberostar Cuba.