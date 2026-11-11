'Medi-Acción' debate en La Habana la proyección internacional del arte cubano

El encuentro abordará los desafíos que enfrentan los creadores para acceder a nuevos públicos, establecer vínculos con galerías y participar en circuitos internacionales.

Lugar: Alianza Francesa de Cuba, sede Prado, Paseo del Prado 212, esquina a Trocadero, Habana Vieja, La Habana, Cuba. Fecha de inicio: 12-11-2026, 3:00 pm. Fecha de fin: 12-11-2026, 5:00 pm.

La Habana/El posicionamiento internacional del arte cubano será el tema central de un encuentro del proyecto Medi-Acción, que reunirá a artistas, curadores, investigadores y representantes de instituciones culturales para compartir experiencias sobre la circulación y la visibilidad de la creación artística de la Isla fuera de sus fronteras.

Bajo el título Posicionamiento internacional del arte cubano. Experiencias desde artistas, curadores, investigadores e instituciones nacionales e internacionales, el encuentro abordará los desafíos que enfrentan los creadores para acceder a nuevos públicos, establecer vínculos con galerías y museos extranjeros y participar en circuitos internacionales de exhibición y comercialización.

El panel contará con las intervenciones de Yonlay Cabrera Quindemill, Pablo Bordón Pardo, Sarah-Lis Muñiz-Bueno Aljovín, Laura Salas Redondo, Jorge Fernández Torres y María Heredero Jiménez. La diversidad de participantes permitirá examinar el tema desde perspectivas vinculadas a la práctica artística, la investigación, la curaduría y la gestión cultural.

La iniciativa propone reflexionar sobre el papel de las instituciones, las redes profesionales y los intercambios académicos en la promoción del arte cubano contemporáneo, así como sobre las oportunidades y dificultades que encuentran los artistas para insertar sus obras en espacios internacionales.

El encuentro cuenta con el respaldo de la Alianza Francesa de Cuba y la Embajada de Francia, junto con la Universidad CY Cergy Paris, la Universidade NOVA de Lisboa y el Instituto Superior de Arte (ISA), que celebra su 50 aniversario.

La actividad forma parte de la programación cultural de la Alianza Francesa, institución que mantiene una agenda de exposiciones, conferencias, debates y proyectos de cooperación artística entre Cuba y otros países.