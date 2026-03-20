Meme Solís en concierto

Solís ha sabido sostener su obra más allá de la censura y del exilio, convirtiendo sus canciones en un territorio de memoria compartida para varias generaciones.

Miami/El pianista, compositor y cantante cubano Meme Solís regresa a los escenarios de Miami con un concierto que promete ser un recorrido íntimo y emotivo por una de las trayectorias más sólidas y reconocibles de la música cubana del siglo XX. Dueño de un estilo elegante y profundamente melódico, Solís ha sabido sostener su obra más allá de la censura y del exilio, convirtiendo sus canciones en un territorio de memoria compartida para varias generaciones de oyentes.

El espectáculo, concebido como un encuentro cercano con el público, contará con un elenco de artistas invitados que acompañarán al maestro en una noche marcada por la nostalgia, el virtuosismo pianístico y la fuerza de un repertorio que ha resistido el paso del tiempo. Boleros, canciones emblemáticas y momentos de diálogo musical darán forma a una velada donde la emoción y el oficio se entrelazan sin estridencias.

La cita será el sábado 21 de marzo en el acogedor Teatro Manuel Artime, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad. Las puertas abrirán a las 8:00 p.m., en un ambiente pensado para el disfrute pausado de una música que sigue latiendo con fuerza en la memoria del exilio cubano.