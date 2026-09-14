Meme Solís en Madrid: ‘Raíces profundas, tributo a La Guillot’

Uno de los primeros trabajos profesionales de Solís fue como pianista acompañante de Olga Guillot en el teatro Cloris.

Madrid/El pianista, compositor, arreglista y cantante cubano Meme Solís regresa a los escenarios españoles con Raíces profundas, un concierto concebido como homenaje a Olga Guillot, una de las voces fundamentales del bolero cubano. La cita será en el Ateneo de Madrid y contará como artistas invitadas con Alina Sánchez, Yaima Sáez y la cantante dominicana Diomary La Mala.

El tributo tiene un significado especial en la trayectoria de Solís. Nacido en Mayajigua, en la antigua provincia de Las Villas, José Manuel Solís comenzó sus estudios musicales a los seis años en Santa Clara y precisamente uno de sus primeros trabajos profesionales fue como pianista acompañante de Olga Guillot en el teatro Cloris de esa ciudad. Más tarde se trasladó a La Habana, donde desarrolló una carrera estrechamente ligada a algunas de las grandes voces de la canción cubana.

Su historia artística incluye una fecunda colaboración con Elena Burke, con quien trabajó durante cinco años y grabó La Burke canta. Junto a Luis García creó además el programa radial A solas contigo, de Radio Progreso, que permaneció ocho años en antena. Después llegarían su cuarteto Los Meme, formación que alcanzó enorme popularidad en Cuba y convirtió a Solís en uno de los nombres imprescindibles del filin y la canción romántica cubana.

La presencia de Diomary La Mala refuerza precisamente el vínculo del concierto con el bolero. La intérprete dominicana ha compartido anteriormente escenario con Solís y participó en Miami en el espectáculo por los 65 años de Los Meme, junto a artistas como Silvana Di Lorenzo, Malena Burke y Héctor Téllez Jr.

Bajo el lema “La música también es memoria”, Raíces profundas propone así un recorrido por una tradición sentimental y musical que une varias generaciones de intérpretes cubanos. Las entradas para la presentación del 19 de diciembre están ya a la venta.

⁠Entradas para Meme Solís para Raíces profundas.