Creada en La Habana en la década de 1990, La Huella Múltiple contribuyó a ampliar los límites tradicionales del grabado.

La Habana/La exposición colectiva La memoria de la huella. Treinta años de La Huella Múltiple celebra las tres décadas de uno de los proyectos fundamentales para la renovación y promoción del grabado cubano contemporáneo. La muestra reúne obras de Belkis Ayón, Abel Barroso, Ibrahim Miranda y Sandra Ramos, junto a las de una veintena de artistas vinculados a distintas etapas de esa experiencia.

Creada en La Habana en la década de 1990, La Huella Múltiple contribuyó a ampliar los límites tradicionales del grabado y a incorporar nuevos lenguajes, soportes y maneras de entender la gráfica. Belkis Ayón tuvo un papel destacado en la promoción de la iniciativa y en la revalorización del grabado cubano dentro y fuera de la Isla.

La exposición reúne también a Yamilys Brito, Janette Brossard, Luis Cabrera, Anyelmaidelín Calzadilla, Marlon Castellanos, Enema, René Francisco, Aliosky García, Eduardo Guerra, Vivian Lozano, Jacqueline Maggi, Norberto Marrero, Frank Martínez, Osmeivy Ortega, Eduardo Ponjuán, Ángel Ramírez, Juan Carlos Rivero, Fernando Rodríguez, Francisco de la Cal, Lázaro Saavedra, José A. Toirac y Rafael Zarza.

La selección permite reencontrarse con varias generaciones y tendencias de la gráfica cubana y, al mismo tiempo, reconstruir la memoria de un proyecto que convirtió la noción de “huella” en algo más amplio que la estampa sobre papel: un espacio de experimentación, intercambio y diálogo entre artistas.

La sede, Salón Blanco, es un espacio del Fondo de Arte Joven situado en La Habana Vieja que en los últimos años ha acogido numerosas exposiciones de arte cubano contemporáneo. La muestra está organizada con la participación de la Fundación Los Carbonell, malaYerba y LAB53.