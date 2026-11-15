'Memorias sin domicilio', una exposición sobre el desarraigo y la identidad en Venecia

Entre los participantes figura la cubana Sandra Ramos, cuya obra establece conexiones visuales entre La Habana y Miami.

Venecia/La exposición colectiva Memorias sin domicilio reúne en Venecia obras de 11 artistas de Cuba, Francia, Chile y España que reflexionan sobre la migración, el desarraigo, la identidad y la reconstrucción de los vínculos afectivos después de abandonar el lugar de origen.

Organizada por la plataforma de arte contemporáneo Veo Islas, bajo la dirección y curaduría de la artista y gestora cultural cubana Liudmila López Domínguez, la muestra sitúa al libro de artista como eje de una propuesta que incorpora pintura, grabado y registros de performance. El libro se convierte así en un archivo portátil de recuerdos, documentos y experiencias que atraviesan fronteras.

Entre los participantes figura la cubana Sandra Ramos, cuya obra establece conexiones visuales entre La Habana y Miami, mientras Janette Brossard recurre a la ironía para interrogar los símbolos nacionales. Merce Domenech y Rosa Cabrera exploran el cuerpo como territorio político, y Tatiana Restrepo y Rosmery Sanabria abordan la memoria de la infancia y los afectos que sobreviven a la distancia.

La exposición propone una reflexión sobre la separación familiar, las narrativas oficiales y la búsqueda de un hogar después de la ruptura territorial. Su enfoque interdisciplinario convierte la experiencia migratoria en un espacio de diálogo entre artistas de distintas procedencias.

López Domínguez, fundadora también del laboratorio artístico Babalú Ayé en Madrid, impulsa a través de Veo Islas proyectos que favorecen el intercambio entre creadores cubanos y de otras nacionalidades.

Horario habitual del recinto: martes a sábado, de 10:30 am a 1:30 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm; domingo, de 10:30 am a 1:30 pm. Lunes cerrado.