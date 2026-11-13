'Mestiza-G' reúne música electrónica, artistas y emprendimientos en El Cabildo

El encuentro contará también con la presencia de influencers y una feria de emprendimientos.

Lugar: El Cabildo, calle 4ta entre 7ma y 9na, municipio Playa, La Habana, Cuba. Fecha de inicio: 14-11-2026, 9:00 pm. Fecha de fin: 15-11-2026, 3:00 am.

La Habana/La fiesta Mestiza-G propone una noche de música, baile y encuentros entre distintas expresiones artísticas en El Cabildo, un espacio cultural del municipio habanero de Playa. La iniciativa combina sesiones de DJ, actuaciones de artistas invitados, presencia de creadores de contenido y una feria de emprendimientos.

La programación musical estará a cargo de Lineup DJs, DJ Wu, Leo Ducasse, Ur Mah, Sabaac y Morell. Como invitados participarán Uneducated, Andr3, Bad Boys y Nando Espinosa, en una propuesta que busca reunir diferentes estilos y públicos en una misma pista de baile.

El encuentro contará también con la presencia de influencers y una feria de emprendimientos en la que participarán Robin The Alchemist Tarot, Candela Shop, Sister & Sister y Facere_ACC, entre otros proyectos. Los organizadores anuncian además ofertas de bebidas y conexión wifi.

Las entradas cuestan 600 pesos cubanos con invitación hasta las 11:00 pm, 800 pesos en la puerta antes de esa hora y 1.000 pesos después de las 11:00 pm.

Información al +5356582427.