‘Mi sueño cubano’, un documental sobre Lizt Alfonso Dance Cuba, llega al Teatro Martí

Lugar: Teatro Martí, calle Dragones No. 58, entre Prado y Zulueta, La Habana Vieja, Cuba. Fecha de inicio: 27-10-2026, 3:00 pm Fecha de fin: 30-10-2026, 5:00 pm.

La Habana/El documental Mi sueño cubano, dirigido por el cineasta español Christian Dehugo, llega a las pantallas de La Habana después de su recorrido por varios festivales internacionales. La película, de 90 minutos de duración, se adentra en la trayectoria de Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC), una compañía que ha convertido la danza en un proyecto artístico, educativo y social.

Las presentaciones especiales incluirán un prólogo con coreografías interpretadas por estudiantes de LADC. Después de cada proyección, el público podrá participar en un conversatorio con el realizador y con Lizt Alfonso, fundadora y directora de la agrupación.

A través de ensayos, actuaciones y testimonios, el documental explora las historias de esfuerzo, disciplina y superación de varias generaciones de bailarines. La película también aborda la importancia de la escuela de LADC como espacio de formación y crecimiento personal para niños y jóvenes cubanos.

Producido en 2025, Mi sueño cubano ha formado parte de la programación del Havana Film Festival New York y de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), en España. También está prevista su exhibición en el InShadow – Lisbon Screendance Festival, en Portugal.

Las proyecciones coinciden con la celebración del aniversario 35 de Lizt Alfonso Dance Cuba, fundada en 1991, mientras que su escuela cumplirá 35 años en 2027.