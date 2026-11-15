Miami rinde homenaje a Carlos Alberto Montaner y su legado intelectual

El encuentro rendirá homenaje a la defensa de las libertades individuales, la democracia y el pensamiento crítico que caracterizó la obra de Montaner.

Lugar: Interamerican Institute for Democracy (IID), 2100 Coral Way, Suite 500, Miami, Florida 33145, Estados Unidos. Transmisión en línea por YouTube. Fecha de inicio: 18-11-2026, 11:00 am. Fecha de fin: 18-11-2026, 1:00 pm.

Miami/El Interamerican Institute for Democracy (IID) organiza la sesión de honor Carlos Alberto Montaner por la Libertad y Democracia, dedicada a recordar la trayectoria intelectual, periodística y política del escritor cubano, una de las voces más reconocidas del exilio y del pensamiento liberal iberoamericano.

El encuentro rendirá homenaje a la defensa de las libertades individuales, la democracia y el pensamiento crítico que caracterizó la obra de Montaner (La Habana, 1943-Madrid, 2023), autor de numerosos ensayos, novelas y artículos de opinión publicados durante décadas en medios de América Latina, España y Estados Unidos.

La sesión será inaugurada por Tomás Regalado, presidente del IID y exalcalde de Miami. Intervendrán también Marcos Antonio Ramos, Ricardo Israel, Iliana Lavastida, el escritor y expreso político cubano Armando Valladares, Norberto Spangaro y Carlos Sánchez Berzaín, quienes abordarán distintas facetas de la vida y el legado del homenajeado.

Las palabras de cierre estarán a cargo de Linda Montaner.

Exiliado desde comienzos de la década de 1960, Carlos Alberto Montaner desarrolló una extensa carrera como periodista, ensayista y analista político. Entre sus obras destacan Manual del perfecto idiota latinoamericano, escrito junto a Plinio Apuleyo Mendoza y Álvaro Vargas Llosa, y Viaje al corazón de Cuba. Su pensamiento y sus columnas tuvieron una amplia circulación en la prensa internacional.

El homenaje podrá seguirse también mediante una transmisión en directo por el canal de YouTube del Interamerican Institute for Democracy.