‘Miguel Will’ regresa a Nave Oficio de Isla con Shakespeare y Cervantes

Una puesta en escena inspirada en Cervantes y Shakespeare combina teatro, música, danza y performance en dos funciones en La Habana Vieja.

Lugar: Nave Oficio de Isla, Antiguos Almacenes de Depósito San José, avenida del Puerto (Desamparados), esquina a Cuba, La Habana Vieja. Fecha de inicio: 31-10-2026, 5:00 pm. Fecha de fin: 01-11-2026, 5:00 pm.

La Habana/La Comunidad Creativa Nave Oficio de Isla presenta dos nuevas funciones de Miguel Will, una propuesta escénica dirigida por Osvaldo Doimeadiós y Pepe García que imagina un encuentro entre dos figuras fundamentales de la literatura universal: Miguel de Cervantes y William Shakespeare.

Basada en un texto del dramaturgo y novelista español José Carlos Somoza, la obra establece un diálogo entre el universo del teatro isabelino y la tradición del Siglo de Oro español. A partir de las figuras de ambos escritores, la puesta en escena propone un juego de referencias literarias, situaciones teatrales y encuentros imaginarios que acercan al espectador a dos maneras de entender la creación artística.

El espectáculo combina teatro, música, danza, performance e instalación, en una experiencia que rompe con las convenciones de la representación tradicional y favorece la interacción con el público. Su concepción aprovecha las posibilidades de Nave Oficio de Isla, un espacio dedicado a la experimentación escénica y al intercambio entre diferentes disciplinas artísticas.

La obra ha formado parte de la programación habitual de esta comunidad creativa y ha tenido varias temporadas durante 2025 y 2026. Su regreso ofrece una nueva oportunidad para disfrutar de una propuesta que reúne el humor, la imaginación y las referencias a dos autores cuya influencia continúa presente en la dramaturgia contemporánea.

Entrada: 50 pesos cubanos. Las localidades se venden directamente en la taquilla una hora antes de cada función.