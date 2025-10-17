Miguel Will, work in progress

La Habana/Fecha de inicio: 10-10-2025 / 5:00 pm

Fecha de fin: 2-11-2025 / 5:00 pm

La compañía Nave Oficio de Isla celebra su sexto aniversario con la presentación, en formato work in progress, de su más reciente creación: Miguel Will, inspirada en la pieza escénica de José Carlos Somoza. La obra explora un episodio singular en la vida de William Shakespeare y su conexión con Miguel de Cervantes y El Quijote. Bajo la dirección de Pepe García y Osvaldo Doimeadiós, el espectáculo fusiona elementos del Teatro Isabelino y del Siglo de Oro Español, evocando las ferias medievales y renacentistas. Lejos de una recreación historicista, la puesta apuesta por un lenguaje contemporáneo donde confluyen teatro, música, danza, performance e instalación. Según Doimeadiós, la propuesta “no busca ofrecer respuestas, sino provocar preguntas” en el espectador actual.

Dirección: Antiguos Almacenes de Depósito San José, Avenida del Puerto y Cuba.