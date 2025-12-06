Desde su estreno, ‘Miguel Will’ ha sido presentada como un “work in progress”, una propuesta escénica dinámica que busca cuestionar la creación artística.

Lugar: Antiguos Almacenes de Depósito San José (Avenida del Puerto y Cuba), sede de Nave Oficio de Isla, La Habana. Fecha de inicio: 5-12-2025, 5:00 p.m. Fecha de fin: 7-12-2025, 5:00 p.m.

La Habana/La propuesta teatral Miguel Will, escrita por el dramaturgo español José Carlos Somoza y dirigida por Osvaldo Doimeadiós y Pepe García, regresa este fin de semana a la cartelera de Nave Oficio de Isla. Ambientada en un momento crucial de la vida de William Shakespeare —cuando aborda la creación de la obra perdida Cardenio, inspirada en la novela de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes— la obra combina elementos del teatro isabelino y del Siglo de Oro español con recursos contemporáneos de performance, música y danza.

Desde su estreno, Miguel Will ha sido presentada como un “work in progress”, una propuesta escénica dinámica que busca cuestionar la creación artística, la memoria cultural y el legado de dos de los gigantes literarios universales: Shakespeare y Cervantes. Más que una recreación historicista, la puesta en escena usa simbología del teatro renacentista —vestuario, lenguaje arcaico, referencias barrocas— pero lo hace con una vocación contemporánea, invitando al público a reflexionar sobre la vigencia de esas tensiones en el presente. ￼

El espacio de presentación —los antiguos almacenes del Depósito San José, frente al Puerto habanero— ofrece un escenario ecléctico, cargado de memoria urbana, en consonancia con el carácter híbrido e innovador de la obra. La producción pertenece a la comunidad creativa Nave Oficio de Isla que se ha distinguido por su apuesta por formatos multidisciplinarios: teatro, música, performance y arte experimental. ￼

Las entradas estarán disponibles en taquilla una hora antes de cada función.