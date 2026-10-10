Mina Bárcenas explora la memoria del exilio cubano en ‘Bordes, trayectos y mudanzas’

Mérida/La fotógrafa y artista visual cubana Mina Bárcenas presenta en el Centro Contemporáneo del Mayab, en Mérida, la exposición Bordes, trayectos y mudanzas. Paisajes migrantes, una propuesta multidisciplinaria que explora las relaciones entre migración, memoria, identidad y territorio. La muestra, inaugurada el 18 de septiembre, reúne fotografías, videos, instalaciones y un libro de artista que reconstruyen los vínculos afectivos entre La Habana y la capital yucateca.

Radicada en Mérida desde hace aproximadamente 35 años, Bárcenas convierte su propia experiencia migratoria en punto de partida para reflexionar sobre el desarraigo y la construcción de nuevas pertenencias. Sus imágenes recorren espacios de ambas ciudades, estableciendo conexiones entre los lugares abandonados y aquellos que, con el paso del tiempo, terminan convirtiéndose en hogar. El proyecto forma parte de una investigación artística más amplia que la creadora desarrolla bajo el nombre de Paisajes migrantes.

La exposición se articula mediante fotografías realizadas con diferentes dispositivos, materiales de archivo, entrevistas, retratos y registros audiovisuales. Entre sus piezas figuran dos cortometrajes filmados en 16 milímetros: uno dedicado a La Habana y a los lugares que la artista necesita volver a contemplar cada vez que regresa a la Isla, y otro centrado en José Luis Rodríguez de Armas, también cubano y una figura vinculada a la vida cultural de Mérida.

Otro de los núcleos de la muestra toma como referencia el Parque de las Américas, un espacio emblemático de la capital yucateca que Bárcenas utiliza para reflexionar sobre los encuentros entre culturas y las huellas de la migración cubana en México. La transformación de los paisajes urbanos también adquiere protagonismo: edificios desaparecidos, espacios modificados y lugares que sobreviven únicamente en las fotografías revelan que las ciudades, al igual que las personas, atraviesan procesos de pérdida y transformación.

El texto curatorial, firmado por Roselin Rodríguez Espinosa, propone entender la migración no solo como un desplazamiento geográfico, sino también como una alteración de la percepción del tiempo. Los recuerdos de la ciudad natal se superponen a las experiencias del nuevo entorno y producen una cartografía personal en la que pasado y presente conviven. Desde esa perspectiva, Bordes, trayectos y mudanzas aborda tanto la nostalgia por lo perdido como la capacidad de construir nuevos vínculos afectivos.