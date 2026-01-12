APOYO
Para ayudar a 14ymedio

‘Miradas cruzadas sobre El Caso Padilla’

Lugar: Université Paris-Est Créteil (UPEC), Campus Centre

Amphi 8 de la Maison des Sciences et de l’Environnement, 61, avenue du Général de Gaulle, 94000 Créteil, Francia.

Fecha de inicio: 15-01-2026, 2:00 p.m.

Fecha de fin: 16-01-2026, 12:45 p.m.

El punto de partida de esta jornada será el documental El Caso Padilla (2022), dirigido por el cineasta cubano Pavel Giroud.
El punto de partida de esta jornada será el documental ‘El Caso Padilla’, dirigido por el cineasta cubano Pavel Giroud. / Captura
14ymedio

12 de enero 2026 - 08:10

París/La Universidad Paris-Est Créteil, en colaboración con la Universidad de Aix-Marseille, organiza los días jueves 15 y viernes 16 de enero de 2026 la jornada de estudio Miradas cruzadas sobre El Caso Padilla: retos estéticos, políticos y pedagógicos, un encuentro académico internacional dedicado a revisar uno de los episodios más emblemáticos de la historia cultural y política cubana contemporánea. ￼

El punto de partida de esta jornada será el documental El Caso Padilla (2022), dirigido por el cineasta cubano Pavel Giroud, que reconstruye el momento histórico y sus reverberaciones en la cultura y la memoria hispánica. El film recurre a material de archivo inédito para abordar la detención en 1971 del poeta Heberto Padilla, obligado a realizar una autocrítica pública en La Habana tras ser acusado de actividades contrarrevolucionarias, un episodio que, en su momento, movilizó a importantes figuras de la intelectualidad mundial en defensa de la libertad de expresión. ￼

La jornada de estudio está organizada por Armando Valdés-Zamora y Sergio Delgado, profesores-investigadores y miembros del laboratorio IMAGER de la Facultad de Lenguas, Letras y Ciencias Humanas de la Université Paris-Est Créteil, junto a Nelly Rajaonarivelo, maître de conférences en la Aix-Marseille Université y miembro del laboratorio CAER. La iniciativa se inscribe en las líneas de investigación de estos equipos dedicados al estudio de las literaturas, el cine y las culturas del ámbito hispánico, así como a la reflexión crítica sobre las relaciones entre creación artística, poder y memoria.

La programación de este encuentro aspira a ofrecer una mirada interdisciplinaria sobre el caso, combinando enfoques literarios, cinematográficos, históricos, culturales y pedagógicos. Entre los temas a explorar están los postulados estéticos del documental, las estrategias narrativas del cine, la dimensión memoriosa de la historia cultural cubana y su relación con los debates contemporáneos sobre la libertad de expresión y la disidencia intelectual dentro y fuera del ámbito hispánico. ￼

La primera jornada comenzará el 15 de enero al mediodía, con una presentación e introducción a cargo de los organizadores, seguida de ponencias de especialistas en literatura y cultura latinoamericana, historia del cine y estudios culturales. Académicos de instituciones europeas participarán con conferencias sobre la relación entre palabra vigilada y política en la obra de Padilla, otras formas de censura cultural y la construcción del mito cultural que rodea este suceso. ￼

El 16 de enero, la jornada continuará en el Cinéma du Palais de Créteil con la proyección pública del documental El Caso Padilla, presentada y debatida por expertos, seguida de más sesiones de análisis que abordarán cuestiones como las tensiones entre libertad de expresión y compromiso revolucionario, y la reconstrucción de memorias diversas en torno al caso cubano. ￼

Este encuentro se propone no solo como un espacio de reflexión académica sino también como una oportunidad de diálogo con el público interesado en cine, literatura, historia y pedagogía, y se enmarca dentro de los programas de formación de docentes de español y de investigación sobre el área caribeña y los estudios visuales. ￼

También te puede interesar

Lo último

stats