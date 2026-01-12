París/La Universidad Paris-Est Créteil, en colaboración con la Universidad de Aix-Marseille, organiza los días jueves 15 y viernes 16 de enero de 2026 la jornada de estudio Miradas cruzadas sobre El Caso Padilla: retos estéticos, políticos y pedagógicos, un encuentro académico internacional dedicado a revisar uno de los episodios más emblemáticos de la historia cultural y política cubana contemporánea. ￼

El punto de partida de esta jornada será el documental El Caso Padilla (2022), dirigido por el cineasta cubano Pavel Giroud, que reconstruye el momento histórico y sus reverberaciones en la cultura y la memoria hispánica. El film recurre a material de archivo inédito para abordar la detención en 1971 del poeta Heberto Padilla, obligado a realizar una autocrítica pública en La Habana tras ser acusado de actividades contrarrevolucionarias, un episodio que, en su momento, movilizó a importantes figuras de la intelectualidad mundial en defensa de la libertad de expresión. ￼

La jornada de estudio está organizada por Armando Valdés-Zamora y Sergio Delgado, profesores-investigadores y miembros del laboratorio IMAGER de la Facultad de Lenguas, Letras y Ciencias Humanas de la Université Paris-Est Créteil, junto a Nelly Rajaonarivelo, maître de conférences en la Aix-Marseille Université y miembro del laboratorio CAER. La iniciativa se inscribe en las líneas de investigación de estos equipos dedicados al estudio de las literaturas, el cine y las culturas del ámbito hispánico, así como a la reflexión crítica sobre las relaciones entre creación artística, poder y memoria.

La programación de este encuentro aspira a ofrecer una mirada interdisciplinaria sobre el caso, combinando enfoques literarios, cinematográficos, históricos, culturales y pedagógicos. Entre los temas a explorar están los postulados estéticos del documental, las estrategias narrativas del cine, la dimensión memoriosa de la historia cultural cubana y su relación con los debates contemporáneos sobre la libertad de expresión y la disidencia intelectual dentro y fuera del ámbito hispánico. ￼

La primera jornada comenzará el 15 de enero al mediodía, con una presentación e introducción a cargo de los organizadores, seguida de ponencias de especialistas en literatura y cultura latinoamericana, historia del cine y estudios culturales. Académicos de instituciones europeas participarán con conferencias sobre la relación entre palabra vigilada y política en la obra de Padilla, otras formas de censura cultural y la construcción del mito cultural que rodea este suceso. ￼

El 16 de enero, la jornada continuará en el Cinéma du Palais de Créteil con la proyección pública del documental El Caso Padilla, presentada y debatida por expertos, seguida de más sesiones de análisis que abordarán cuestiones como las tensiones entre libertad de expresión y compromiso revolucionario, y la reconstrucción de memorias diversas en torno al caso cubano. ￼

Este encuentro se propone no solo como un espacio de reflexión académica sino también como una oportunidad de diálogo con el público interesado en cine, literatura, historia y pedagogía, y se enmarca dentro de los programas de formación de docentes de español y de investigación sobre el área caribeña y los estudios visuales. ￼