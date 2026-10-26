Mirta Ojito presenta ‘La memoria de las olas’ en la Feria del Libro de Miami

Mirta Ojito presenta en Miami su novela ‘La memoria de las olas’, inspirada en el naufragio del Valbanera.

Miami/La periodista y escritora cubana Mirta Ojito presenta La memoria de las olas, una novela que entrelaza la historia familiar, la emigración y los secretos del pasado a partir de una de las mayores tragedias marítimas relacionadas con los viajes entre España y Cuba: el naufragio del vapor Valbanera, ocurrido en septiembre de 1919.

La protagonista, Mara Denis, es una periodista que viaja a las Islas Canarias para investigar los orígenes de su familia, un siglo después de la desaparición del barco. Durante sus pesquisas descubre que su bisabuela figura entre las víctimas del naufragio, un hallazgo que la conduce hacia una historia familiar mucho más compleja de lo que imaginaba.

A medida que avanza la investigación, emergen silencios, misterios y recuerdos que habían permanecido ocultos durante generaciones. La novela explora así la manera en que los acontecimientos históricos atraviesan las vidas individuales y cómo las historias que una familia calla pueden terminar condicionando el destino de sus descendientes.

El Valbanera, que había partido de España con destino a Cuba, desapareció durante un huracán en aguas próximas a Florida

El Valbanera, que había partido de España con destino a Cuba, desapareció durante un huracán en aguas próximas a Florida. Su hundimiento dejó una profunda huella en la memoria de las comunidades canarias vinculadas a la emigración hacia América. La tragedia constituye el punto de partida de una narración donde la búsqueda de la verdad se convierte también en una indagación sobre la identidad y la pertenencia.

Nacida en La Habana, Mirta Ojito emigró a Estados Unidos durante su infancia, en el éxodo del Mariel de 1980. Ha desarrollado una destacada carrera periodística en medios estadounidenses y formó parte del equipo de The New York Times galardonado con el Premio Pulitzer de Periodismo Nacional en 2001.

Entre sus libros anteriores figuran Finding Mañana: A Memoir of a Cuban Exodus, dedicado a su experiencia migratoria, y Hunting Season: Immigration and Murder in an All-American Town, una investigación sobre inmigración, violencia y prejuicios. Su nueva novela traslada algunas de las preocupaciones presentes en su trabajo periodístico —la memoria, el desplazamiento y la búsqueda de respuestas— al terreno de la ficción.

La autora conversará con Armando Lucas Correa, periodista y escritor cubano, conocido por novelas como La niña alemana y La viajera nocturna. El encuentro permitirá explorar tanto la construcción de la novela como las relaciones entre la investigación histórica, la memoria familiar y la imaginación literaria.

La actividad se desarrollará en español y forma parte del programa iberoamericano de la Feria del Libro de Miami.