Mirta Ojito presenta en Miami ‘Deeper Than the Ocean’, una novela sobre el naufragio del Valbanera

Publicada en inglés, la novela de Mirta Ojito se adentra en los dilemas de la identidad y la distancia.

Miami/La escritora y periodista cubana Mirta Ojito, ganadora del Premio Pulitzer, protagonizará un encuentro literario en el Museum of Miami para conversar sobre su novela Deeper Than the Ocean (Más profundo que el océano), una historia que entrelaza los secretos familiares, la emigración y las huellas que el pasado deja en varias generaciones.

La obra está inspirada en el naufragio del vapor español Valbanera, ocurrido en septiembre de 1919, cuando el barco desapareció durante un huracán cerca de las costas de Florida. La tragedia, que costó la vida a centenares de personas, forma parte de la memoria de la emigración española hacia Cuba y constituye el punto de partida de una narración que combina acontecimientos históricos con personajes y situaciones de ficción.

A través de dos líneas narrativas, Ojito explora cómo los silencios familiares pueden prolongarse durante décadas y condicionar las vidas de quienes desconocen su origen

A través de dos líneas narrativas, Ojito explora cómo los silencios familiares pueden prolongarse durante décadas y condicionar las vidas de quienes desconocen su origen. El océano aparece no solo como escenario de una catástrofe, sino también como símbolo de las separaciones, los desplazamientos y los vínculos que sobreviven a la distancia.

Nacida en Cuba, Mirta Ojito emigró a Estados Unidos durante el éxodo del Mariel, en 1980. Desarrolló una destacada carrera periodística en The New York Times, donde formó parte del equipo galardonado con el Premio Pulitzer de Periodismo Nacional en 2001. Su trayectoria literaria incluye Finding Mañana: A Memoir of a Cuban Exodus, una reconstrucción de su experiencia migratoria y de las circunstancias históricas que rodearon aquella salida masiva de cubanos, y Hunting Season: Immigration and Murder in an All-American Town, dedicado a un crimen que puso de manifiesto las tensiones relacionadas con la inmigración en Estados Unidos.

El encuentro forma parte de la serie Miami Author Series, dedicada a acercar al público a escritores cuyas obras dialogan con la historia y la identidad de la ciudad. Durante la conversación, Ojito abordará el proceso de creación de su novela, las investigaciones que la inspiraron y la relación entre memoria personal e historia colectiva.

La actividad está vinculada a la exposición Caught in the Eye: Remembering the 1926 Hurricane, con la que el museo recuerda el centenario del devastador huracán que transformó Miami. Al finalizar, la autora firmará ejemplares de su libro, que estarán disponibles para la venta a través de la librería Books & Books.

Entrada: 20 dólares. Gratuita para los miembros del museo, previa inscripción. La recepción de asistentes comenzará 15 minutos antes del encuentro.