La modernidad pictórica cubana se despide de Miami con una exposición histórica

Entre los pintores incluidos en la muestra está Mariano Rodríguez con varias piezas, como ‘El desayuno’ de 1943.

Miami/El Museo de Arte Patricia & Phillip Frost, de la Universidad Internacional de Florida (FIU), presenta hasta el 18 de octubre la exposición Modern Cuban Painters from Havana to New York Revisited, una muestra que recupera uno de los episodios más significativos de la proyección internacional del arte cubano: la exposición Modern Cuban Painters, organizada en 1944 por el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA).

La exhibición, comisariada por Elizabeth T. Goizueta y Cristina Figueroa Vives, reconstruye el diálogo artístico entre La Habana y Nueva York durante la década de 1940, cuando una generación de creadores cubanos comenzó a conquistar espacios en las principales instituciones y galerías estadounidenses. El proyecto examina también el papel de Alfred H. Barr Jr., primer director del MoMA, y de figuras como José Gómez Sicre y María Luisa Gómez Mena en la promoción de aquella vanguardia.

Entre los artistas representados figuran Wifredo Lam, Amelia Peláez, Carlos Enríquez, René Portocarrero, Mariano Rodríguez, Mario Carreño, Cundo Bermúdez, Fidelio Ponce, Roberto Diago, Víctor Manuel, Antonio Gattorno, Felipe Orlando y Luis Martínez Pedro.

Uno de los principales atractivos de la exposición es que reúne, por primera vez en más de ocho décadas, varias obras que participaron en aquella histórica muestra neoyorquina de 1944. También incorpora pinturas exhibidas durante esos años en galerías como Pierre Matisse, Perls, Julien Levy y Feigl, algunas de las cuales llevaban décadas sin presentarse públicamente.

El recorrido se completa con fotografías, cartas, álbumes de recortes y documentos inéditos procedentes del Archivo Visual José Gómez Sicre, materiales que permiten reconstruir las redes personales e intelectuales que contribuyeron a situar la pintura cubana en el panorama internacional.

Inaugurada el pasado 2 de mayo, la exposición ofrece una oportunidad excepcional para redescubrir el momento en que la modernidad artística cubana comenzó a consolidar su presencia más allá de las fronteras de la Isla. La entrada es gratuita.