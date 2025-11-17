El libro reúne piezas esenciales del diseño industrial cubano de los años 60 y 70, desde mobiliario y objetos domésticos hasta materiales de archivo.

Madrid/La plataforma FORMA FOCO presenta en Madrid el libro A Modernist Regime: Cuban Mid-Century Design, una publicación elaborada a partir de la exposición homónima realizada en el Cranbrook Art Museum (julio–septiembre de 2024). Concebido como una nueva mirada sobre la modernidad cubana, el volumen fue desarrollado por los curadores Abel González Fernández, Laura Mott y Andrew Blauvelt.

El libro reúne piezas esenciales del diseño industrial cubano de los años 60 y 70, desde mobiliario y objetos domésticos hasta materiales de archivo que permiten reconstruir la estética, ambiciones y tensiones de un periodo clave en la cultura material de la Isla. La investigación destaca también la obra y participación de artistas contemporáneos que dialogan con ese legado modernista desde perspectivas críticas y actuales.

La presentación en MINIM Madrid será conducida por Abel González Fernández, quien compartirá detalles del proceso curatorial, la selección de piezas y la importancia de rescatar un capítulo poco conocido del diseño cubano en diálogo con tendencias internacionales de la época.

Confirmación de asistencia: formafoco2023@gmail.com