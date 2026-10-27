Moneda Dura despide el año con tres conciertos en Florida

La gira comenzará en Tampa y continuará en West Palm Beach, el 11 de diciembre, antes de concluir en Miami, el día 12.

Florida/La agrupación cubana de pop rock Moneda Dura, liderada por el cantante y compositor Nassiry Lugo, despedirá 2026 con tres conciertos en Florida. La gira comenzará en Tampa y continuará en West Palm Beach, el 11 de diciembre, antes de concluir en Miami, el día 12.

Fundada en noviembre de 1997 en la Universidad de La Habana, Moneda Dura se convirtió en una de las bandas más populares del panorama musical cubano de finales de los años 90 y principios de los 2000. Su propuesta combina el pop y el rock alternativo con influencias del reggae, el funk, el son y la trova cubana.

Canciones como Mala leche, Lola, Al sudeste, Callejero y Luna llena marcaron a una generación de seguidores. La agrupación alcanzó también proyección internacional con el tema La buena onda, que llegó al primer puesto de Los 40 Principales en España en 1999.

A lo largo de su trayectoria, la banda ha publicado discos como Cuando duerme La Habana, Mucho cuida’o, Ojalá, Callejero, Alma sin bolsillos y Caminos infinitos. Tras varios años de ausencia de los escenarios cubanos, Nassiry Lugo regresó a actuar en la Isla en 2019, con un concierto en el centro cultural El Sauce.

Las tres presentaciones de diciembre ofrecerán al público cubano residente en Florida una nueva oportunidad de reencontrarse con el repertorio de la agrupación. En actuaciones anteriores, Moneda Dura ha combinado sus canciones más conocidas con composiciones recientes y adelantos discográficos.