Alicante/La Casa Bardin inaugura la exposición Monumentos utópicos, del artista cubano Elio Rodríguez, bajo la curaduría de Rafael Bonilla. La muestra se sitúa en un punto deliberadamente incómodo: allí donde la costumbre ha desactivado la pregunta y la mirada se ha vuelto automática. Desde ese “punto ciego”, Elio Rodríguez propone un conjunto de obras que no responden a la lógica de un proyecto arquitectónico ni buscan intervenir físicamente el espacio público. Se trata, más bien, de ejercicios de pensamiento visual, construidos desde la ficción consciente y la asunción de la imposibilidad como una forma de potencia crítica.

Lejos de plantear la creación de nuevos monumentos, Rodríguez opta por alterar los existentes mediante una ocupación simbólica que desestabiliza su significado sin anularlo. Sus propuestas funcionan como operaciones de desplazamiento: imaginan usos, presencias o transformaciones que no llegarán a materializarse, pero que obligan a repensar aquello que los monumentos representan, ocultan o naturalizan en el paisaje urbano y en la memoria colectiva.

Las piezas que integran la exposición están atravesadas por tensiones latentes que remiten a la experiencia contemporánea: el control y la vigilancia, la violencia simbólica, la escasez, el deseo de libertad. Ese roce constante entre la ilusión utópica y la experiencia vivida dota a las obras de una densidad que las aleja de lo decorativo y las sitúa en un territorio de fricción crítica, donde la imaginación no evade la realidad, sino que la interroga.

Elio Rodríguez, cuya práctica se mueve entre la reflexión conceptual y la investigación visual, ha desarrollado una obra marcada por el análisis de los dispositivos de poder, los símbolos públicos y las narrativas que estructuran el espacio social. Su trabajo dialoga con la arquitectura, la historia y la política, pero siempre desde una perspectiva que privilegia la sospecha y el juego intelectual como herramientas para desmontar certezas.

La exposición en la Casa Bardin ofrece así un espacio para detenerse y mirar de nuevo aquello que suele pasar inadvertido: los monumentos como estructuras de sentido, como artefactos ideológicos y como superficies disponibles para la imaginación crítica. Monumentos utópicos invita al espectador a habitar ese territorio ambiguo entre lo posible y lo imposible, donde la ficción se convierte en una forma de pensamiento.