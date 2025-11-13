Lugar: Centro Cultural El Cabildo. Calle 4, entre 7ma y 9na, Miramar, La Habana. Fecha de inicio: 15-11-2025, 9:00 p.m. Fecha de fin: 15-11-2025, 11:00 p.m.

La Habana/El Centro Cultural El Cabildo presenta este sábado 15 de noviembre el espectáculo humorístico Mosquito no come mosquito, una noche dedicada al humor popular cubano con un elenco integrado por Rigoberto Ferrera, Narciso el Ventrílocuo y Carlos Vázquez (Riquimbili).

Rigoberto Ferrera, actor y humorista habanero formado en el Instituto Superior de Arte, es conocido por un estilo que mezcla sátira, observación crítica y referencias de la vida cotidiana. Su presencia en teatro, televisión y espectáculos unipersonales lo ha consolidado como uno de los comediantes más reconocidos de su generación.

A Ferrera se suma Narciso el Ventrílocuo, artista que trabaja la tradición de la ventriloquía dentro del humor cubano contemporáneo. Sus rutinas combinan humor físico, diálogo escénico y un manejo técnico que aporta una variante distinta dentro del panorama humorístico nacional.

Completa el elenco Carlos Vázquez, Riquimbili, popular por su personaje televisivo y teatral, que surgió como vía para vencer su timidez y que hoy es figura habitual del humor cubano. Su estilo, marcado por la espontaneidad y el retrato de personajes del día a día, lo ha llevado a escenarios dentro y fuera de la Isla.

Los organizadores anuncian que las primeras 20 personas en llegar recibirán un cóctel de cortesía y además de la rifa de una caja de cerveza. Reservaciones y más información en el teléfono +5350813470.