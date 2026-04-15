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‘Muerto de risa: El último show de Álvarez Guedes’

Lugar: Tropical Park, 7900 SW 40th St Miami, FL 33155.

Fecha de inicio: 28-04-2026, 6:00 p.m

Fecha de fin: 31-05-2026, 9:30 p.m

Se trata de una puesta en escena inmersiva dedicada al legado del humorista cubano Álvarez Guedes.
Se trata de una puesta en escena inmersiva dedicada al legado del humorista cubano Álvarez Guedes.
14ymedio

15 de abril 2026 - 16:42

Miami/El espectáculo Muerto de risa: El último show de Álvarez Guedes propone una experiencia escénica que recupera el ambiente de los antiguos cabarets, con música en vivo, comedia y una puesta en escena inmersiva dedicada al legado del humorista cubano Álvarez Guedes. La temporada, concebida como un homenaje cultural y nostálgico, se desarrollará en un recinto especialmente construido dentro de Tropical Park, en Miami, y tendrá funciones de jueves a domingo durante poco más de un mes. ￼

El montaje combina monólogos humorísticos, sketches teatrales y actuaciones musicales en un formato que busca recrear el espíritu festivo de los cabarets clásicos y, al mismo tiempo, acercar a nuevas generaciones a una figura que marcó la tradición humorística cubana y latinoamericana durante décadas. La propuesta no se limita a un tributo convencional, sino que invita al público a recorrer distintos espacios escénicos e interactuar con el espectáculo, en una experiencia diseñada para sentirse íntima y participativa. ￼

La producción está liderada por la empresa de entretenimiento Loud And Live y el productor Nelson Albareda, quienes concibieron este proyecto como una celebración del impacto cultural de Guedes en la diáspora cubana y en el humor hispano. Desde sus discos y presentaciones en vivo hasta su influencia en la vida cotidiana de muchas familias emigradas, el comediante se convirtió en una referencia generacional cuyo estilo —irreverente, popular y profundamente cubano— sigue resonando en la memoria colectiva. ￼

Las funciones tendrán horarios variables, los jueves y viernes a las 8:00 p.m y los sábados y domingos a las 6:00 p.m, y contarán con capacidad limitada, por lo que los organizadores recomiendan adquirir las entradas con antelación. Los boletos parten de 79 dólares y dan acceso a la experiencia completa, concebida como una noche de entretenimiento, humor y evocación cultural en un entorno festivo que mezcla nostalgia y espectáculo contemporáneo. ￼

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