Miami/El espectáculo Muerto de risa: El último show de Álvarez Guedes propone una experiencia escénica que recupera el ambiente de los antiguos cabarets, con música en vivo, comedia y una puesta en escena inmersiva dedicada al legado del humorista cubano Álvarez Guedes. La temporada, concebida como un homenaje cultural y nostálgico, se desarrollará en un recinto especialmente construido dentro de Tropical Park, en Miami, y tendrá funciones de jueves a domingo durante poco más de un mes. ￼

El montaje combina monólogos humorísticos, sketches teatrales y actuaciones musicales en un formato que busca recrear el espíritu festivo de los cabarets clásicos y, al mismo tiempo, acercar a nuevas generaciones a una figura que marcó la tradición humorística cubana y latinoamericana durante décadas. La propuesta no se limita a un tributo convencional, sino que invita al público a recorrer distintos espacios escénicos e interactuar con el espectáculo, en una experiencia diseñada para sentirse íntima y participativa. ￼

La producción está liderada por la empresa de entretenimiento Loud And Live y el productor Nelson Albareda, quienes concibieron este proyecto como una celebración del impacto cultural de Guedes en la diáspora cubana y en el humor hispano. Desde sus discos y presentaciones en vivo hasta su influencia en la vida cotidiana de muchas familias emigradas, el comediante se convirtió en una referencia generacional cuyo estilo —irreverente, popular y profundamente cubano— sigue resonando en la memoria colectiva. ￼

Las funciones tendrán horarios variables, los jueves y viernes a las 8:00 p.m y los sábados y domingos a las 6:00 p.m, y contarán con capacidad limitada, por lo que los organizadores recomiendan adquirir las entradas con antelación. Los boletos parten de 79 dólares y dan acceso a la experiencia completa, concebida como una noche de entretenimiento, humor y evocación cultural en un entorno festivo que mezcla nostalgia y espectáculo contemporáneo. ￼