Lugar: Biblioteca Nacional José Martí, Avenida de Independencia y 20 de mayo, Plaza de la Revolución, La Habana. Fecha de inicio: 17-11-2025 Fecha de fin: 21-11-2025

La Habana/La Biblioteca Nacional José Martí acoge esta semana una Muestra de Cine Portugués, una cuidada selección de tres largometrajes que permiten asomarse a algunas de las voces más singulares del cine contemporáneo de Portugal. Organizada con el apoyo del Instituto Camões y la Embajada de Portugal en La Habana, la programación combina drama social, adaptación literaria y cine histórico con sello de autor.

La muestra abre con São Jorge (Marco Martins, 2016), un retrato áspero y conmovedor de la crisis económica que golpeó a Portugal tras 2011. La película sigue a Jorge, un boxeador desempleado que intenta sostener a su familia en medio de un panorama sin salidas, hasta verse arrastrado a los márgenes de la legalidad. Una historia dura, filmada casi en clave documental, que coloca al espectador frente a la fragilidad humana cuando la pobreza aprieta. La proyección es el lunes 17 de noviembre a las 2:30 p.m.

El miércoles será el turno de O Ano da Morte de Ricardo Reis (João Botelho, 2020), adaptación de la célebre novela de José Saramago. El filme sigue el regreso a Lisboa, en 1935, de Ricardo Reis, uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, en un clima marcado por el ascenso del fascismo en Europa y el autoritarismo del Estado Novo en Portugal. Fantasma y ficción se entrelazan mientras Pessoa se aparece en la habitación del protagonista para reflexionar sobre el país, la muerte y la deriva del mundo.

La proyección será el miércoles 19 de noviembre, a las 11:00 a.m.

El ciclo concluye el viernes con SNU (Patrícia Sequeira, 2019), una historia de amor inspirada en hechos reales. El filme narra la intensa relación entre el político Francisco Sá Carneiro y Snu Abecassis, editora danesa establecida en Lisboa, cuya unión desafió las estructuras morales y políticas de la Portugal de los años 70. Un romance que marcó una época y que Sequeira recrea con una sensibilidad que combina rigor histórico y emoción íntima. La proyección será el viernes 21 de noviembre a las 11:00 a.m.

Con tres títulos que dialogan sobre identidad, crisis, memoria y afectos, esta muestra ofrece una oportunidad excepcional para acercarse a la riqueza del cine portugués contemporáneo desde La Habana.