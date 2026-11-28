la comedia sigue las peripecias de Pepa, una actriz de doblaje abandonada por su amante que intenta ponerse en contacto con él.

La Habana/El proyecto Cine de Barrio, organizado por Cairostudio Grupo Creativo y Aurelia Ediciones, con la colaboración de la Consejería Cultural de la Embajada de España en Cuba, continúa su ciclo dedicado a los clásicos de la cinematografía española con la proyección de Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), una de las películas más emblemáticas de Pedro Almodóvar.

Protagonizada por Carmen Maura, Antonio Banderas, Julieta Serrano, María Barranco y Rossy de Palma, la comedia sigue las peripecias de Pepa, una actriz de doblaje abandonada por su amante que intenta ponerse en contacto con él. Su apartamento madrileño se convierte en el escenario de una sucesión de equívocos, encuentros inesperados, crisis sentimentales y situaciones disparatadas.

Con una estética marcada por los colores intensos, el humor absurdo, las referencias a la cultura popular y el protagonismo femenino, la cinta consolidó el reconocimiento internacional de Almodóvar y se convirtió en una de las obras fundamentales del cine español de los años 80.

La película obtuvo cinco premios Goya, entre ellos los de mejor película, guion original y actriz protagonista, además de una nominación al Oscar a la mejor película de habla no inglesa. También fue galardonada con el premio al mejor guion en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

La iniciativa Cine de Barrio propone recuperar la experiencia colectiva de disfrutar del séptimo arte en espacios culturales de proximidad, fuera de los circuitos tradicionales de exhibición cinematográfica.