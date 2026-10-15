La música y la danza se encuentran en La Habana en el concierto ‘Romanticismo: Antes y Hoy’

Lugar: Sala de Concierto Ignacio Cervantes, Palacio de los Matrimonios, Paseo del Prado esquina a Ánimas, La Habana Vieja. Fecha de inicio: 16-10-2026, 4:00 pm. Fecha de fin: 16-10-2026, 6:00 pm.

La Habana/La Sala de Concierto Ignacio Cervantes acogerá Romanticismo: Antes y Hoy, una propuesta de música de cámara que reunirá a tres instrumentistas y una bailarina para explorar las posibilidades expresivas del romanticismo musical y su relación con la sensibilidad contemporánea.

El concierto estará protagonizado por la flautista Antipe da Stella, procedente de Suiza; la oboísta Analiett Presno Rodríguez y la pianista Vilma Sofía Garriga Comas. La presentación contará además con la participación de Lillet Orzco como invitada especial en la danza, incorporando el movimiento corporal a una propuesta concebida para establecer un diálogo entre diferentes lenguajes artísticos.

La combinación de flauta, oboe y piano permitirá explorar distintas sonoridades de la música de cámara, un formato caracterizado por la cercanía entre los intérpretes y la atención a los matices de cada instrumento. La presencia de la danza añade una dimensión escénica a este encuentro, que propone acercarse al romanticismo no solo como un período de la historia musical, sino también como una forma de expresión de las emociones.

El concierto es un recorrido entre el pasado y el presente, en el que la tradición romántica puede encontrar nuevas lecturas a través de la interpretación instrumental y el movimiento.