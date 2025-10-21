'La música en la literatura', con Wendy Guerra

Nueva York/Lugar: John Jay College of Criminal Justice (524 W 59th St, New York, NY 10019), Gerald W. Lynch Theater

Fecha de inicio: 22-10-2025 / 7:00 pm

Fecha de fin: 22-10-2025 / 8:00 pm

La escritora cubana Wendy Guerra formará parte del evento La música en la literatura en el marco de la Feria Internacional del Libro de Nueva York. Considerada una de las voces esenciales de la literatura femenina latinoamericana, especialmente del Caribe, Guerra alcanzó reconocimiento internacional con su novela Todos se van, ganadora del Premio Bruguera y seleccionada por El País como Mejor Novela de 2006, además del Premio Carbet des Lycéens en Francia (2009). Colaboradora habitual de medios como The New York Times, El País, El Mundo, La Vanguardia, Libération y CNN, ha sido distinguida por el Gobierno francés con las órdenes de Chevalier y Officier des Arts et des Lettres. Autora de ocho novelas y cuatro poemarios, su obra ha sido traducida a 25 idiomas y continúa explorando la relación entre identidad, memoria y creación artística.

En la conversación titulada Ritmos narrativos: musicalidades y sonoridades del español, sobre cómo ritmo, acento y performance reinventan la experiencia de leer, escuchar y recordar, moderada por Sara Cordón, también intervendrán Pedro Mairal y Christina Rosenvinge.