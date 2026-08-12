Musical ‘11J – El día que el pueblo cantó’

Música, baile, humor y drama se combinan para contar las historias de personas comunes enfrentadas a una circunstancia extraordinaria.

Miami/El Teatro Trail de Miami acoge 11J – El día que el pueblo cantó, un musical inspirado en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cuba. La obra, escrita y dirigida por el cineasta y dramaturgo cubano Yeandro Tamayo, lleva a las tablas uno de los acontecimientos que marcaron la historia reciente de la Isla.

Música, baile, humor y drama se combinan para contar las historias de personas comunes enfrentadas a una circunstancia extraordinaria. El espectáculo recrea desde la ficción las experiencias, frustraciones y esperanzas que desembocaron en aquellas manifestaciones, cuando miles de cubanos salieron a las calles de numerosas localidades del país.

El elenco reúne a varios actores cubanos radicados en Estados Unidos, entre ellos Néstor Jiménez Jr., Jennifer Rodríguez, Felito Lahera, Rachel Pastor y María Teresa Pina. La producción incluye además canciones originales concebidas para narrar diferentes dimensiones de la experiencia cubana, desde los apagones y las carencias cotidianas hasta la emigración y la protesta social.

El estreno se produce cinco años después del 11J. Para Tamayo, aquellas protestas marcaron también un punto de inflexión personal que terminó llevándolo fuera de Cuba. El director plantea el musical como una manera de conservar la memoria de esa jornada y contarla desde las experiencias individuales de sus protagonistas.

La función está programada como una única presentación el 17 de septiembre. Las entradas se encuentran a la venta a través de la plataforma del Teatro Trail.