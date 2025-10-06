Nadar en Seco: Poesía cubana

Nueva York/Lugar: El Museo del Barrio

Fecha de inicio: 9-10-2025 / 6:30 pm

Fecha de fin: 9-10-2025 / 8:30 pm

Acompañando a la exposición Mañana me convertiré en una isla, que se exhibirá en El Museo del Barrio desde el 18 de septiembre hasta el 11 de enero, este evento contará con la participación de las poetas cubanas Katherine Bisquet, Legna Rodríguez Iglesias y Mandy Suárez, quienes leerán fragmentos de sus publicaciones recientes y conversarán con la artista Coco Fusco.

Katherine Bisquet ha publicado los libros de poesía Algo aquí se descompone (2014) y Uranio empobrecido (2021) y ha recopilado el volumen Cielo Raso: Antología de poetas cubanos en Cuba (2025). Dirigió el cortometraje documental Inside San Isidro (2023) y es coautora de la columna "Cine cubano en cuarentena" de la revista Rialta. Fue residente de Künstlerhaus Bethanien en 2021/2022 en Berlín, ganó el Premio de Poesía Ciudad de Alcalá 2022 y recibió una beca del programa de la Universidad Internacional de Florida para investigadores cubanos amenazados en el ámbito de las humanidades.

Entre las publicaciones más recientes de Legna Rodríguez Iglesias se encuentran la novela Paroled (2025), la colección de relatos Mi novia preferida fue un bulldog francés (2017) y los libros de poesía Ilusiones de botánica (2023), Dame spray (2023) y La merma: un producto en existencia (2025). Sus ensayos y crónicas están recopilados en Crítica madre. Lenguajes de la diáspora en Estados Unidos desde Miami (2023) y Princesa Miami. Atlas político y de población (2024). Publica regularmente artículos en las revistas Revista Rialta e Incubadora. En 2016 recibió el Premio Casa de Las Américas de teatro y el Premio Paz de Poesía otorgado por The National Poetry Series.

Armando (Mandy) Lorenzo Suárez Cobián es poeta, escritor de ficción y cineasta. Autor de los volúmenes de poesía Corre ve dile (1985), Nueva York no eres tú (2013) y La muerte y sus ojos (2025), así como de la colección de relatos cortos El libro de los amores breves (2014), su obra ha aparecido en antologías y revistas de América y Europa. Ha sido asesor de dialectos en películas como Antes que anochezca (Julian Schnabel) y Che (Steven Soderbergh) y codirigió el documental NOLIMITS.

Dirección: 1230 Fifth Ave. NY NY