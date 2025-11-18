Miami/Ediciones Furtivas presenta en la Miami Book Fair la novela Negro en la costa, de María Elena Hernández Caballero, un texto que se adentra en los subsuelos culturales de la Cuba de los años ochenta. La autora explora con crudeza y lucidez temas como el racismo, las relaciones interraciales y la disidencia sexual, elementos que definieron silencios, tensiones y límites dentro del mundo artístico e intelectual de aquella época.

El encuentro contará además con la participación de Juan Carlos Méndez Guédez, autor de Cuando vuelva diciembre, y Saúl Sosnowski, autor de Rasgada obsesión. Las tres obras serán presentadas en diálogo bajo la conducción del periodista y editor Rodolfo Martínez Sotomayor, quien moderará una conversación cruzada sobre memoria, identidad, exilio, afectos y rupturas, así como sobre los modos en que la literatura continúa siendo un espacio para interrogar el poder y sus relatos.