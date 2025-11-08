En esta exposición Mirabal explora formatos no convencionales y materiales reciclados: tubos de escape, alambres, ollas usadas y casquillos.

Lugar: Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño Luz y Oficios, Calle Luz esquina Oficios, La Habana Vieja, La Habana. Fecha de inicio: 08-11-2025, 6:00 p.m. Fecha de fin: 18-01-2026, 6:00 p.m.

La Habana/La muestra Tú no me conoces marca el regreso a las galerías cubanas del artista Michel Mirabal tras quince años sin una gran exhibición en la Isla. La curaduría, a cargo de Nelson Herrera Ysla y Andrés Isaac Santana, reúne aproximadamente 50 piezas entre obras bidimensionales, tridimensionales y objetos intervenidos que reflejan las diversas series del artista en más de treinta años de carrera. ￼

Mirabal (Cayo Hueso, La Habana, 1974) ha cimentado su obra en el discurso visual sobre la identidad, la patria y la memoria. Reconocido por su serie de las banderas, en esta exposición deja atrás ese estereotipo para explorar formatos no convencionales y materiales reciclados: tubos de escape, alambres, ollas usadas y casquillos.

Según los curadores, la muestra asume su carácter de “ensayo visual y narrativo” al articular simbologías que interrogan las relaciones de poder, la migración, la desigualdad y el hambre: elementos que “atraviesan su universo creativo”, según Santana. ￼

Tú no me conoces no solo exhibe piezas inéditas e instalaciones a gran escala, sino que propone un programa paralelo de talleres, charlas y encuentros con estudiantes en la sede del Centro Provincial. ￼