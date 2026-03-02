Miami/La exposición No Seasoning reúne obras de siete artistas cubanos afrodescendientes que desarrollaron su trabajo al margen de la formación académica y de los circuitos comerciales. Curada por Elvia Rosa Castro, en colaboración con la NAEMI Collection (National Art Exhibitions of the Mentally Ill) y la Copperbridge Foundation, la muestra se nutre íntegramente de la colección NAEMI, con sede en Miami, dedicada a creadores con discapacidades psiquiátricas, neurológicas o cognitivas.

Enmarcada dentro del llamado outsider art, la propuesta pone el énfasis en prácticas surgidas fuera de instituciones y mercados, privilegiando la obra por encima de clasificaciones o diagnósticos.

Entre los artistas incluidos figuran Misleidys Castillo, autora de dibujos monumentales de cuerpos musculosos ensamblados en pared, y Gloria de la Caridad García, quien interviene carteles descartados del ICAIC con tinta y collage. También participan Pedro Pablo Bacallao, Isaac Crespo, Daldo Marte y Martha Iris Pérez.

La muestra incluye además esculturas tempranas de Luis Manuel Otero Alcántara, realizadas antes de su visibilidad internacional como disidente. El artista y activista cubano fue arrestado en julio de 2021 y cumple una condena de cinco años en una prisión de máxima seguridad, acusado de “desacato”, “desórdenes públicos” y “ultraje a los símbolos nacionales”, cargos que organizaciones internacionales de derechos humanos han calificado de arbitrarios. Las piezas expuestas anteceden ese proceso y subrayan su trayectoria artística previa a la persecución política. A diferencia de varios de los otros artistas presentes en la exposición, su reclusión es resultado de la represión política y no de una enfermedad mental.

Durante sus tres meses de duración, No Seasoning contará con programas públicos y presentaciones paralelas.

La exposición está disponible de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes. Hasta el sábado 23 de mayo.