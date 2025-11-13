En los últimos años, La Lola Bar se ha ido consagrando como uno de los mejores escenarios para el humor en la capital cubana.

La Habana/La Lola Bar presenta este viernes 14 de noviembre la Noche de Buen Humor, un espectáculo de comedia en vivo que combina monólogos, rutinas escénicas y juegos de improvisación, en una línea de humor costumbrista y urbano que se ha convertido en sello del colectivo.

En los últimos años, La Lola Bar se ha ido consagrando como uno de los mejores escenarios para el humor en la capital cubana. Con su estilo desenfadado y su excelente ubicación, el local ofrece una cartelera dinámica y constante, que disfrutan tanto el público como los artistas invitados.

La función comenzará a las 8:00 p.m. y contará además con la música de DJ Felicito. El local dispone de parqueo y planta eléctrica para garantizar el desarrollo de la presentación. Reservaciones al teléfono +5352927892.