Miami/El American Museum of the Cuban Diaspora acoge la presentación de la novela Y la noche doblaba por tercera, de José M. Fernández Pequeño, una obra inspirada en el inolvidable narrador deportivo cubano Felo Ramírez, figura clave de la radio en español en Estados Unidos y una de las voces más influyentes del béisbol latinoamericano. El volumen, en el que realidad y ficción se entrelazan, ha sido publicado por Ediciones Furtivas. El propio autor ha asegurado que "la memoria es el centro de la novela, desde ella se construye la voz híbrida que narra" la vida del personaje Mello Domínguez.

La presentación estará a cargo del periodista y escritor Luis Felipe Rojas, quien dialogará con el autor sobre el volumne y también el lugar que ocupa Felo Ramírez en la historia de la comunicación deportiva, su vínculo con la diáspora cubana y la huella emocional que dejó en millones de oyentes. La obra de Fernández Pequeño combina investigación, narrativa y evocación personal para ofrecer una historia que tiene muchos puntos de contacto con la del hombre detrás del micrófono. El libro se completa con una minuciosa descripción del contexto social y político que marcó la vida profesional del comentarista, desde Cuba hasta su consagración en Estados Unidos.