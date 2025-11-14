‘Otra noche para encontrarme contigo’
Lugar: Bar Presidente, Avenida de los Presidentes 310, entre 13 y 15, El Vedado, La Habana
Fecha de inicio: 15-11-2025, 8:00 p.m.
Fecha de fin: 15-11-2025, 9:30 p.m.
La Habana/La cantante Ivette Cepeda regresa al escenario íntimo del Bar Presidente con su presentación Otra noche para encontrarme contigo, un concierto pensado para el formato cercano que caracteriza al espacio. Cepeda, una de las voces más sólidas y queridas de la canción cubana contemporánea, ofrecerá un recorrido por su repertorio más emotivo, con arreglos minimalistas que destacan su expresividad vocal y su estilo interpretativo marcado por la calidez y la cercanía con el público.
El concierto tiene capacidad limitada y se recomienda reservar con antelación a través del número +5350921812.